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    Юрист: Промеса от выдачи Интерполу спасет только гражданство РФ

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    Юрист‑международник Дмитрий Романенко высказался о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «После того, как приговор Промеса по делу о контрабанде наркотиков вступит в силу, Нидерланды, понимая, что Квинси будет находиться на территории России и никуда оттуда не уедет, могут сделать соответствующий запрос в Интерпол.

    И тут начинается самое интересное. После того, как Интерпол получит запрос, они поменяют его уведомление и обратятся в Россию с просьбой выдать Промеса.

    Отношения у нас с Интерполом не изменились, сотрудничество продолжается. Но невыдача футболиста может привести к печальным последствиям для России, потому что тогда мы не сможем рассчитывать на реализацию принципа взаимности, когда нам нужно будет кого‑то вернуть через Интерпол.

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    • Промеса в данном случае спасет только российское гражданство, потому что мы своих граждан не выдаем даже Интерполу. А пока у него этого гражданства нет, он так и будет находиться в подвешенном состоянии, даже на территории России», — приводит слова Романенко «Матч ТВ».

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    • Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

    Позже появилась информация, что Промес не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом. Ему также не грозит экстрадиция в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.

    Напомним, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

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