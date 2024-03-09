В главном матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 18:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

После победы «Арсенала» над «Брентфордом» вчера «Ливерпуль» опустился на второе месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас на счету подопечных Юргена Клоппа 63 очка в 27-ми матчах: 19 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 64:25.

Мерсисайдцы подходят к центральному матчу тура с хорошим настроением. Три дня назад «Ливерпуль» со счетом 5:1 разгромил на выезде чешскую «Спарту» в 1/8 финала Лиги Европы.

До матча в еврокубках «красные» с большим трудом обыграли в гостях «Ноттингем Форест». Матч 27-го тура АПЛ закончился победой «Ливерпуля» со счетом 1:0 благодаря голу Дарвина Нуньеса на 99-й минуте.

«Манчестер Сити»

«Горожане» на данный момент идут на третьем месте в турнирное таблице АПЛ с отставанием в одно очко от «Ливерпуля», до «Арсенала» — 2 очка . На счету «Манчестер Сити» 62 очка в 27-ми матчах: 19 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 62:27.

В середине недели подопечные Хосепа Гвардиолы во второй раз обыграли «Копенгаген» (3:1) в плей-офф Лиги Чемпионов и пробились в четвертьфинал турнира. Голами в этой встрече отличились Аканджи, Альварес и Холанн.

Ранее «Манчестер Сити» с таким же счетом обыграл в дерби «Манчестер Юнайтед», продлив свою победную серию в чемпионате до 12-ти матчей. За этот отрезок «горожане» 10 раз выиграли и дважды поделили очки со своими соперниками.

Личные встречи

В матче первого круга между этими командами была зафиксирована ничья (1:1). На гол Холанна в первом тайме «Ливерпуль» ответил точным ударом Александра-Арнольда за 10 минут до окончания основного времени.

Всего в 10-ти последних матчах на счету каждой из команд по 3 победы, в 4-х случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.33.