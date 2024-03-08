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    «Ростов» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

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    Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Кордоба, Виктор Са.

  • Смотреть онлайн матча Ростов — Краснодар 08.03.2024. Прямая трансляция в 18:30
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    • Матч между этими командами состоится 8-го марта в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

    После 19-и туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).

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