«Ростов» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Кордоба, Виктор Са.

Матч между этими командами состоится 8-го марта в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

После 19-и туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).