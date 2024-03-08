8 марта в рамках 20-го тура тура российской Премьер-лиги «Ростов» в родных стенах сыграет против «Краснодара». Начало игры — в 18:30 по мск. «Ростов» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: В нынешнем сезоне команда Валерия Карпина не может похвастаться отличными результатами, как это было в прошлом году. После 19-и туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

Стоит отметить, что команда неплохо действует в атаке, забив за 19 встреч 26 голов, но в обороне у «Ростова» точно есть проблемы (29 пропущенных).

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Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы подопечные Карпина показали отличный результат, обыграв «Крыльев Советов» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

Последние официальные матчи «Ростов» провел не очень здорово, обыграв только «Пари НН» (1:0) в 16-м туре РПЛ. В последних 2-х матчах чемпионата России до паузы «Ростов» проиграл ЦСКА (0:2) и сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Пока что подопечные Карпина не могут чувствовать себя спокойно в таблице, опережая зону стыковых матчей лишь на 5 очков. Если вдруг «Ростов» станет стабильно проигрывать, то «красная зона» будет не за горами.

Последний раз ростовчане обыгрывали «Краснодар» (3:2) еще в октябре 2022-го года. С тех пор «Ростов» стабильно проигрывал «быкам». Сможет ли на сей раз команда Карпина победить? Большой вопрос.

«Краснодар»

Турнирное положение: Команда проводит феноменальный сезон, всерьез претендуя на чемпионство в РПЛ. После 19-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

В нынешнем сезоне у «быков» самая надежная оборона в лиге. За 19 встреч команда пропустила всего 15 голов при 29-и забитых — прекрасный результат. Несмотря на это, в последнее время «Краснодар» пропускает довольно часто.

Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы «Краснодар» не смог одолеть «Рубин» (1:1). Команда вполне могла победить, но упустила победу, пропустив на 90-й минуте.

До паузы «Краснодар» также стабильно набирал очки, сохраняя лидерство в РПЛ. В последних встречах чемпионата России «быки» проиграли только «Уралу» (1:3).

В последних 5-и матчах РПЛ «Краснодар» пропустил больше 1-го гола только в матче против екатеринбургской команды.

Состояние команды: «Краснодар» смог сохранить отрыв от «Зенита» в 2 балла из-за того, что «сине-бело-голубые» также сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в параллельном матче РПЛ.

Для того, чтобы выкинуть «Зенит» из борьбы за чемпионство «быки» должны стабильно набирать очки, но пока неизвестно насколько хороша команда после паузы.

«Краснодар» обыгрывал «Ростов» в последних 4-х очных встречах. Смогут ли «быки» победить и на сей раз? Команда Владимира Ивича набрали 13 очков на чужом поле из 27-и возможных.

Статистика для ставок

В 4-х последних очных встречах «Краснодар» непременно побеждал

В последних 2-х турах РПЛ «Ростов» не пропустил ни одного гола

В последних 6-и турах РПЛ «Краснодар» проиграл только 1 матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ростова» — в 2.70.

ТБ 2.5 оценивается в 2.03, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.

Прогноз: «Краснодар» будет предельно мотивирован в предстоящем матче.

Ставка: Фора «Краснодара» 0 за 1.88.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут забить много голов.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.78.