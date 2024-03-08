«Ростов»
Турнирное положение: В нынешнем сезоне команда Валерия Карпина не может похвастаться отличными результатами, как это было в прошлом году. После 19-и туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.
Стоит отметить, что команда неплохо действует в атаке, забив за 19 встреч 26 голов, но в обороне у «Ростова» точно есть проблемы (29 пропущенных).
Ростов — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы подопечные Карпина показали отличный результат, обыграв «Крыльев Советов» (2:0), забив по голу в каждом тайме.
Последние официальные матчи «Ростов» провел не очень здорово, обыграв только «Пари НН» (1:0) в 16-м туре РПЛ. В последних 2-х матчах чемпионата России до паузы «Ростов» проиграл ЦСКА (0:2) и сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).
Состояние команды: Пока что подопечные Карпина не могут чувствовать себя спокойно в таблице, опережая зону стыковых матчей лишь на 5 очков. Если вдруг «Ростов» станет стабильно проигрывать, то «красная зона» будет не за горами.
Последний раз ростовчане обыгрывали «Краснодар» (3:2) еще в октябре 2022-го года. С тех пор «Ростов» стабильно проигрывал «быкам». Сможет ли на сей раз команда Карпина победить? Большой вопрос.
«Краснодар»
Турнирное положение: Команда проводит феноменальный сезон, всерьез претендуя на чемпионство в РПЛ. После 19-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе.
В нынешнем сезоне у «быков» самая надежная оборона в лиге. За 19 встреч команда пропустила всего 15 голов при 29-и забитых — прекрасный результат. Несмотря на это, в последнее время «Краснодар» пропускает довольно часто.
Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы «Краснодар» не смог одолеть «Рубин» (1:1). Команда вполне могла победить, но упустила победу, пропустив на 90-й минуте.
До паузы «Краснодар» также стабильно набирал очки, сохраняя лидерство в РПЛ. В последних встречах чемпионата России «быки» проиграли только «Уралу» (1:3).
В последних 5-и матчах РПЛ «Краснодар» пропустил больше 1-го гола только в матче против екатеринбургской команды.
Состояние команды: «Краснодар» смог сохранить отрыв от «Зенита» в 2 балла из-за того, что «сине-бело-голубые» также сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в параллельном матче РПЛ.
Для того, чтобы выкинуть «Зенит» из борьбы за чемпионство «быки» должны стабильно набирать очки, но пока неизвестно насколько хороша команда после паузы.
«Краснодар» обыгрывал «Ростов» в последних 4-х очных встречах. Смогут ли «быки» победить и на сей раз? Команда Владимира Ивича набрали 13 очков на чужом поле из 27-и возможных.
Статистика для ставок
- В 4-х последних очных встречах «Краснодар» непременно побеждал
- В последних 2-х турах РПЛ «Ростов» не пропустил ни одного гола
- В последних 6-и турах РПЛ «Краснодар» проиграл только 1 матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:«Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ростова» — в 2.70.
ТБ 2.5 оценивается в 2.03, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.
- 2.10Карабах — Байер: прогноз и ставка
- 1.85Спарта — Ливерпуль: прогноз и ставка
- 2.15Рома — Брайтон: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Краснодар» будет предельно мотивирован в предстоящем матче.
Ставка: Фора «Краснодара» 0 за 1.88.
Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут забить много голов.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.78.