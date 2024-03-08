Тренер «Спарты»: Это было самым большим испытанием в карьере многих наших футболистов

Главный тренер чешскойвысказался о матче против(1:5).

«Счет на табло однозначно хуже нашего сегодняшнего выступления. Мы показали хорошую командную игру, но, к сожалению, в ключевых моментах нас наказали за ошибки, а "Ливерпуль" продемонстрировал свой класс. У этой команды одни из лучших игроков в Европе.

Я разочарован тем, как легко мы пропускали голы, особенно в первом тайме, а также последний гол в матче. Вот как бывает, когда вы играете в таких серьезных матчах против больших команд. Это было самым большим испытанием в карьере многих наших футболистов», — приводит слова Приске пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 14 марта в Ливерпуле.