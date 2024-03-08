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    Смотреть онлайн Наполи — Торино 08.03.2024 в 22:45

    08.03.2024 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Наполи — Торино

    Футбол Серия A Наполи Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 08.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Наполи — Торино в итальянской Серии А.

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    Последний матч: «Торино» — «Наполи» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торино»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Торино.

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