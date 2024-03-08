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    Экс-гендиректор «Спартака»: Промес говорил мне: «Босс, я чист, готов поехать в Нидерланды и доказать это»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о своей беседе с вингером Квинси Промесом, которого приговорили в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Промес давно готов прилететь на родину, чтобы дать показания. И по первому делу, и тем более по второму. Единственное условие — ему до суда гарантируют неприкосновенность. В Голландии это обычная практика.

    Допрос могли бы провести и по видеосвязи, но прокурор снова ответил: "Нет!" Не знаю, чем он руководствовался. Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя — то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Затем они пару раз созванивались, дядя просил Промеса привезти атрибутику — маечки, шарфики... Вся история.

    Сам Промес мне говорил: "Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Голландию и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо сразу закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец. В моем возрасте, чтобы держать себя в тонусе, нужно тренироваться каждый день".

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    • Тут я Квинси понимаю. Когда тебе отказывают в допросе посредством видеоконференции, требуют личного присутствия и не дают гарантий, что не будет ареста... Налицо желание выманить человека на территорию Голландии и устроить показательную порку», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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