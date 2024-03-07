«Зенит» назначил Зырянова на пост председателя правления

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россииназначен советником председателя правления сине-бело-голубых.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у "Зенита".

Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — гласит сообщение пресс-службы «Зенита».

Зырянов играл за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

После 19 туров РПЛ сезона-2023/24 питерцы идут вторыми в таблице.