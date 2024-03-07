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    «Зенит» назначил Зырянова на пост председателя правления

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назначен советником председателя правления сине-бело-голубых.

    Константин Зырянов
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    Константин Зырянов

    «Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у "Зенита".

    Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — гласит сообщение пресс-службы «Зенита».

    Зырянов играл за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

    После 19 туров РПЛ сезона-2023/24 питерцы идут вторыми в таблице.

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