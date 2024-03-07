Рюдигер: «Реал» не празднует выход в четвертьфинал, мы играли плохо

Защитник «Реала»оценил игру клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).

Первая игра закончилась победой «Реала» со счетом 1:0. Мадридцы вышли в четвертьфинал турнира.

«Мы не празднуем выход в четвертьфинал, потому что играли плохо. Мы не держали в уме результат первого матча, просто были небрежны и медлительны, не вступали в отборы. В Лиге чемпионов за такое зачастую наказывают. "Лейпциг" хорошо играл, постоянно оказывая давление на нас. Эта команда заставила нас прижаться к воротам, и мы не нашли ответ на это.

В Лиге чемпионов нельзя начинать и заканчивать матч так, как это делали мы. Нужно все 90 минут быть внимательными и заряженными на борьбу» — приводит слова Рюдигера CBS Sports.