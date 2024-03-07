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    Рюдигер: «Реал» не празднует выход в четвертьфинал, мы играли плохо

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    Защитник «Реала» Антонио Рюдигер оценил игру клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    Первая игра закончилась победой «Реала» со счетом 1:0. Мадридцы вышли в четвертьфинал турнира.

    «Мы не празднуем выход в четвертьфинал, потому что играли плохо. Мы не держали в уме результат первого матча, просто были небрежны и медлительны, не вступали в отборы. В Лиге чемпионов за такое зачастую наказывают. "Лейпциг" хорошо играл, постоянно оказывая давление на нас. Эта команда заставила нас прижаться к воротам, и мы не нашли ответ на это.

    В Лиге чемпионов нельзя начинать и заканчивать матч так, как это делали мы. Нужно все 90 минут быть внимательными и заряженными на борьбу» — приводит слова Рюдигера CBS Sports.

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