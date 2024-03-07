Почеттино: Я действительно верю, что мы можем добиться успеха

Главный тренердал комментарий по поводу последних результатов команды.

«Команде не хватает опыта? Может быть. Если люди хотят верить в это — прекрасно. Любая точка зрения хороша. В начале сезона я объяснял, что происходит, я стараюсь быть открытым. Сейчас я не собираюсь пытаться убеждать людей. Если вы хотите бороться за что-то, весь состав должен показывать стабильный уровень.

Мы можем справиться с обстоятельствами. Но из-за травм у нас нет возможности привлекать игроков, обеспечивающих конкуренцию. Мы страдаем от негатива, но мы не можем переставать верить — мы должны продолжать это делать и постараться хорошо сыграть в понедельник.

Я действительно верю, что мы можем добиться успеха. Мы анализируем все обстоятельства. Мы вышли в финал Кубка лиги и после 90-й минуты полностью заслуживали победы.

Мы можем верить, что сможем начать выигрывать матчи, чтобы приблизиться к квалификации в еврокубки. Возможность есть, но если мы перестанем верить, то опустимся в таблице», — приводит слова Почеттино BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.