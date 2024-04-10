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    «Атланта» — «Майами». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Майами»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Атланта» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Атланта»

    Турнирное положение: Запал конца марта постепенно покидает «Атланту», но с десятого места в восточной конференции коллектив из Джорджии уже никуда не денется.

    Последние матчи: Два последних поединка были проиграны «Денверу» (110:142) и «Далласу» (95:109).

    Травмированные игроки: У Снейдера есть серьезные кадровые проблемы, но он с ними как-то довольно успешно справляется. Пять игроков из ростера на очередную игру регулярки вне состава.

    Общий тонус клуба: Матч с «Майами» простым не будет ни при каких раскладах, и шансов победить в нем больше отнюдь не у хозяев паркета.

    «Майами»

    Турнирное положение: Баскетбол «Майами» не настолько эффективен и зрелищен, чтобы всерьез говорить о повторении сказки прошлого сезона. При всем этом показатели и восьмое место на Востоке практически идентично совпадают с раскладами по итогам прошлогодней регулярки.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За три последних поединка клуб с выстоянного побережья США смог победить только в двух матчах.

    Травмированные игроки: Фанаты «Хит» обеспокоены длительным отсутствием в составе Ричардсона и Робинсона. Каждый из них важный является важным элементом в паззле Споэлстры.

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    Общий тонус клуба: В игре против кризисной «Атланты» вполне можно будет рассчитывать на победу, но легкой она ни в коем случае не будет.

    Статистика для ставок

    • За четыре последних выездных встречах «Майами» проиграл только один раз

    • В шести последних очных встречах «Атланта» могла победить всего лишь два раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 2.27, а на победу «Майами» — 1.68.

    Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий поединок за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть довольно большим.

    Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Майами» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Гости увезут победу из Джорджии?
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