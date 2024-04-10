«Атланта»
Турнирное положение: Запал конца марта постепенно покидает «Атланту», но с десятого места в восточной конференции коллектив из Джорджии уже никуда не денется.
Последние матчи: Два последних поединка были проиграны «Денверу» (110:142) и «Далласу» (95:109).
Травмированные игроки: У Снейдера есть серьезные кадровые проблемы, но он с ними как-то довольно успешно справляется. Пять игроков из ростера на очередную игру регулярки вне состава.
Общий тонус клуба: Матч с «Майами» простым не будет ни при каких раскладах, и шансов победить в нем больше отнюдь не у хозяев паркета.
«Майами»
Турнирное положение: Баскетбол «Майами» не настолько эффективен и зрелищен, чтобы всерьез говорить о повторении сказки прошлого сезона. При всем этом показатели и восьмое место на Востоке практически идентично совпадают с раскладами по итогам прошлогодней регулярки.
Последние матчи: За три последних поединка клуб с выстоянного побережья США смог победить только в двух матчах.
Травмированные игроки: Фанаты «Хит» обеспокоены длительным отсутствием в составе Ричардсона и Робинсона. Каждый из них важный является важным элементом в паззле Споэлстры.
Общий тонус клуба: В игре против кризисной «Атланты» вполне можно будет рассчитывать на победу, но легкой она ни в коем случае не будет.
Статистика для ставок
- За четыре последних выездных встречах «Майами» проиграл только один раз
- В шести последних очных встречах «Атланта» могла победить всего лишь два раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 2.27, а на победу «Майами» — 1.68.
Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий поединок за явным преимуществом.
- 2.20Мемфис — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.78Милуоки — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.83Шарлотт — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть довольно большим.
Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.04.