В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Атланта» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атланта»

Турнирное положение: Запал конца марта постепенно покидает «Атланту», но с десятого места в восточной конференции коллектив из Джорджии уже никуда не денется.

Последние матчи: Два последних поединка были проиграны «Денверу» (110:142) и «Далласу» (95:109).

Травмированные игроки: У Снейдера есть серьезные кадровые проблемы, но он с ними как-то довольно успешно справляется. Пять игроков из ростера на очередную игру регулярки вне состава.

Общий тонус клуба: Матч с «Майами» простым не будет ни при каких раскладах, и шансов победить в нем больше отнюдь не у хозяев паркета.

«Майами»

Турнирное положение: Баскетбол «Майами» не настолько эффективен и зрелищен, чтобы всерьез говорить о повторении сказки прошлого сезона. При всем этом показатели и восьмое место на Востоке практически идентично совпадают с раскладами по итогам прошлогодней регулярки.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За три последних поединка клуб с выстоянного побережья США смог победить только в двух матчах.

Травмированные игроки: Фанаты «Хит» обеспокоены длительным отсутствием в составе Ричардсона и Робинсона. Каждый из них важный является важным элементом в паззле Споэлстры.

Общий тонус клуба: В игре против кризисной «Атланты» вполне можно будет рассчитывать на победу, но легкой она ни в коем случае не будет.

Статистика для ставок

За четыре последних выездных встречах «Майами» проиграл только один раз

В шести последних очных встречах «Атланта» могла победить всего лишь два раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 2.27, а на победу «Майами» — 1.68.

Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий поединок за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть довольно большим.

Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.04.