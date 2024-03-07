1-й таймСпарта — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньес«Спарта» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    Смотреть онлайн Милан — Славия П 07.03.2024 в 23:00

    07.03.2024 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги Европы Милан — Славия П

    Футбол Лига Европы Милан Славия Прага Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Милан и Славия П начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы, 07.03.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

      • Календарь и таблица Лиги Европы

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Милан — Славия П.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
  • «Спарта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рома» добьется победы в домашней встрече
  • «Рома» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры