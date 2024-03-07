«Милан»
Турнирное положение: в итальянской Серии А «Милан» располагается на третьем месте с 56 очками и продолжает бороться за Лигу чемпионов. В Лиге Европы пока команда также выглядит неплохо и уверенно пробилась в 1/8 финала.
Последние матчи: в 1/16 финала подопечные Стефано Пиоли по сумме двух матчей прошли «Ренн», победив его дома со счетом 3:0, а затем уступив на выезде (2:3).
Милан — Славия П: коэффициенты букмекеров
В последнем туре итальянской Серии «россонери» в напряженной и нервной встрече победили прямого конкурента римский «Лацио» со счетом 1:0. Единственный гол в конце основного времени забил Ноа Окафор.
Не сыграют: травмирован только центральный полузащитник Томмазо Побега, но он не игрок основы.
Состояние команды: «Милан» неплохо выглядит на протяжении всего сезона, Стефано Пиоли даже в условиях ограниченного состава, когда было много травмированных, стабильно брал очки.
«Славия» Прага
Турнирное положение: в чемпионате Чехии «Славия» идет на втором месте и на четыре очка отстает от своего главного конкурента «Спарты».
Последние матчи: в предыдущем туре они как раз играли между собой и завершили встречу вничью со счетом 0:0.
Календарь и таблица Лиги Европы
В Лиге Европы «Славия» выиграла непростую группу с «Ромой», «Серветтом» и «Шерифом». Благодаря этому чешский клуб сразу попал в 1/8 финала, миновав стадию 1/16 финала, в которой играл «Милан».
Не сыграют: сразу несколько ведущих футболистов (Колар, Тецл, Огунбаи) дисквалифицированы и не примут участие в матче, также есть травмированные (Пех, Зафеирис).
Состояние команды: в чемпионате Чехии «Славия» потерпела всего одно поражение в 23-х турах, но даже этого пока не хватает, чтобы конкурировать со «Спартой». Состав у команды довольно сильный по местным меркам, очень много легионеров.
Статистика для ставок
- «Славия» не знает поражений на протяжении 11-ти туров в чемпионате Чехии
- «Милан» за последние 12 матчей в Серии А уступил лишь один раз
- «Милан» забивает в среднем почти два гола за игру в Серии А
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 1,42, на успех «Славии» — 6,80. Ничья оценивается букмекерами в 4,90.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,15, а ТБ 2,5 идет за 1,75.
- 2.50Реал Мадрид — Лейпциг: прогноз и ставка
- 2.13Манчестер Сити — Копенгаген: прогноз и ставка
- 2.10Спортинг Лиссабон — Аталанта: прогноз и ставка
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Прогноз: руководство «Милана» перед Стефано Пиоли поставило жесткую задачу попасть минимум в полуфинал Лиги Европы, поэтому выйдет состав близкий к оптимальному. Команда точно не будет отбывать номер и постарается все решить в первой игре на своем поле.
Ставка: победа «Милана» с форой -1 за 1,75.
Прогноз: любители рисковать могут попробовать взять разгромную победу итальянского клуба.
Ставка: победа «Милана» с форой -2 за 3,30.