«Милан» — «Славия» Прага. Матч пройдет в рамках 1/8 финала Лиги Европы 7 марта, начало — 23:00 (мск) «Милан» — «Славия» Прага: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Милан» располагается на третьем месте с 56 очками и продолжает бороться за Лигу чемпионов. В Лиге Европы пока команда также выглядит неплохо и уверенно пробилась в 1/8 финала.

Последние матчи: в 1/16 финала подопечные Стефано Пиоли по сумме двух матчей прошли «Ренн», победив его дома со счетом 3:0, а затем уступив на выезде (2:3).

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В последнем туре итальянской Серии «россонери» в напряженной и нервной встрече победили прямого конкурента римский «Лацио» со счетом 1:0. Единственный гол в конце основного времени забил Ноа Окафор.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован только центральный полузащитник Томмазо Побега, но он не игрок основы.

Состояние команды: «Милан» неплохо выглядит на протяжении всего сезона, Стефано Пиоли даже в условиях ограниченного состава, когда было много травмированных, стабильно брал очки.

«Славия» Прага

Турнирное положение: в чемпионате Чехии «Славия» идет на втором месте и на четыре очка отстает от своего главного конкурента «Спарты».

Последние матчи: в предыдущем туре они как раз играли между собой и завершили встречу вничью со счетом 0:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

В Лиге Европы «Славия» выиграла непростую группу с «Ромой», «Серветтом» и «Шерифом». Благодаря этому чешский клуб сразу попал в 1/8 финала, миновав стадию 1/16 финала, в которой играл «Милан».

Не сыграют: сразу несколько ведущих футболистов (Колар, Тецл, Огунбаи) дисквалифицированы и не примут участие в матче, также есть травмированные (Пех, Зафеирис).

Состояние команды: в чемпионате Чехии «Славия» потерпела всего одно поражение в 23-х турах, но даже этого пока не хватает, чтобы конкурировать со «Спартой». Состав у команды довольно сильный по местным меркам, очень много легионеров.

Статистика для ставок

«Славия» не знает поражений на протяжении 11-ти туров в чемпионате Чехии

«Милан» за последние 12 матчей в Серии А уступил лишь один раз

«Милан» забивает в среднем почти два гола за игру в Серии А

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 1,42, на успех «Славии» — 6,80. Ничья оценивается букмекерами в 4,90.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,15, а ТБ 2,5 идет за 1,75.

Прогноз: руководство «Милана» перед Стефано Пиоли поставило жесткую задачу попасть минимум в полуфинал Лиги Европы, поэтому выйдет состав близкий к оптимальному. Команда точно не будет отбывать номер и постарается все решить в первой игре на своем поле.

Ставка: победа «Милана» с форой -1 за 1,75.

Прогноз: любители рисковать могут попробовать взять разгромную победу итальянского клуба.

Ставка: победа «Милана» с форой -2 за 3,30.