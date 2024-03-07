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    Клопп: «Ливерпуль» в каждом матче играет по максимуму

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что красные пока не задумываются о предстоящем матче 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Насколько мне известно, в четверг у нас только один матч, со "Спартой" в Лиге Европы. Сейчас это самая важная игра. Мы бы не выиграли Кубок лиги, не прошли бы в следующий раунд Кубка Англии и вылетели бы из Лиги Европы, если бы расставляли приоритеты между турнирами. Но мы этого не делаем.

    Может, умнее было бы делать, но я немного туповат. В каждом матче мы играем по максимуму, и в четверг будет так же», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

    «Ливерпуль» сыграет со «Спартой» сегодня, 7 марта. Встреча в Чехии начнется в 20:45 мск.

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