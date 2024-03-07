ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
    Все новости спорта

    Холанн про слова Трента: Я нахожусь в «Ман Сити» всего год, но уже выиграл требл

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити
    Нападающий «Манчестер Сити» отреагировал на слова защитника «Ливерпуля» Трена Александер-Арнольда про разницу между трофеями «мерсисайцев» и «горожан».

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    «Если он хочет говорить подобное, то ладно. Я нахожусь здесь всего год, но уже выиграл требл, это было довольно приятное чувство. Не думаю, что он точно знает, каково оно.

    Опять же, в "Ливерпуле" могут говорить столько, сколько они захотят. Трент Александр-Арнольд может говорить столько, сколько он захочет. Я не знаю, почему он это делает, но я не против», — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо.

  • Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул
  • В АПЛ намечается еще один исторический сезон
  • 05/03/2024

    • Напомним, что в следующем матче «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой 10-го марта в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:45 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
  • «Спарта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • СКА проведет еще одну продуктивную игру?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры