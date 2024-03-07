Холанн про слова Трента: Я нахожусь в «Ман Сити» всего год, но уже выиграл требл

Нападающийотреагировал на слова защитникапро разницу между трофеями «мерсисайцев» и «горожан».

«Если он хочет говорить подобное, то ладно. Я нахожусь здесь всего год, но уже выиграл требл, это было довольно приятное чувство. Не думаю, что он точно знает, каково оно.

Опять же, в "Ливерпуле" могут говорить столько, сколько они захотят. Трент Александр-Арнольд может говорить столько, сколько он захочет. Я не знаю, почему он это делает, но я не против», — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в следующем матче «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой 10-го марта в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:45 мск.