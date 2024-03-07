В 23:00 07.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «ПАОК». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Динамо З»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Динамо З — ПАОК.

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