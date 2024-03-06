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    Тюкавин: Нельзя сравнивать нынешнее «Динамо» с командой Шварца

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    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Динамо» занимает третье место в чемпионате России после 19 туров, отставая на два очка от «Зенита» и четыре от «Краснодара».

    «Мы не думаем, что до первого места четыре очка, а идем от игры к игре. Будем готовиться и подниматься по турнирной таблице вверх.

    Нельзя сравнивать нынешнюю команду, с командой Шварца. Почти половина команды поменялась.

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    • Пусть сравнивают эксперты и те, кто разбирается. По ощущениям внутри коллектива — всё идет как надо», — приводит слова 21-летнего футболиста «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Динамо» сыграет 9 марта с грозненским «Ахматом».

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