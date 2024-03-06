Тюкавин: Нельзя сравнивать нынешнее «Динамо» с командой Шварца

Нападающий московского «Динамо»высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Динамо» занимает третье место в чемпионате России после 19 туров, отставая на два очка от «Зенита» и четыре от «Краснодара».

«Мы не думаем, что до первого места четыре очка, а идем от игры к игре. Будем готовиться и подниматься по турнирной таблице вверх.

Нельзя сравнивать нынешнюю команду, с командой Шварца. Почти половина команды поменялась.

Пусть сравнивают эксперты и те, кто разбирается. По ощущениям внутри коллектива — всё идет как надо», — приводит слова 21-летнего футболиста «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Динамо» сыграет 9 марта с грозненским «Ахматом».