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    Команда Бенуа Гру впервые в сезоне обыграет «Салават Юлаев»

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    «Трактор» в матче с «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор-Арене» 18 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2024 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Трактор»

    Турнирное положение: За 16 матчей челябинцы заработали 24 очка, благодаря чему ушли в отрыв в статусе лидера Востока, опередив на 4 балла «Автомобилист».

    Последние матчи: Неделями ранее команда Бенуа Гру выдала безупречную серию из шести матчей без поражений, которая остановилась на домашней игре с «Торпедо» — 5:4 ОТ.

    Трактор — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Успешный цикл «Трактора» также был завершен в Челябинске, где «медведи» весьма неожиданно не справились с «Авангардом» — 1:3. Накануне же команда Гру вернулась к победам благодаря встрече с «Ак Барсом» — 3:1.

    Не сыграют: Потери в составе челябинского клуба отсутствуют.

    Состояние команды: «Трактор» проводит практически идеальный этап регулярки, что обусловлено не только недавней серией побед.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Трактора» отличается агрессивной атакой, которая регулярно обеспечивает желаемые результаты, а оборона в этом направлении всячески помогает, оставаясь одной из лучших на Востоке.

    Чтобы сохранить текущую позицию, «Трактору» предстоит пройти через серию непростых матчей в рамках ближайшего календаря, но ранее Челябинск демонстрировал хорошую готовность к таким отрезкам.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимский клуб провел 13 матчей, по итогам которых поднялся на 7-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав за этот период 16 очков.

    Последние матчи: На данном этапе сезона команда Виктора Козлова играет с переменчивым успехом: в трех встречах из недавних пяти зеленые остались без набранных баллов.

    Четыре последних матча «Салават Юлаев» откатал в рамках гостевой серии. За это время уфимцы проиграли ЦСКА — 0:2, разгромили «Спартак» — 5:2, уступили «Динамо» Москва — 4:2 и одержали верх над «Барысом» — 3:2.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Ярослав Цулыгин.

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    • Состояние команды: «Салават Юлаев» начал этот сезон почти идеально, одержав шесть побед в первых восьми встречах, но в последних матчах команда Козлова заметно сбавила.

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    Сильной стороной «Салавата Юлаева» по-прежнему остается нападение, но иногда ведущие бригады уфимцев растворяются на площадке соперников и не могут продемонстрировать свой привычный уровень игры.

    Если вынести за рамки недавнюю встречу со «Спартаком», то атакующая продуктивность зеленых в целом оставляет желать лучшего. Для возвращения в прежнюю форму «Салавату Юлаеву» необходимо что-то менять в плане результативности.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних очных матчах в Челябинске был пробит тотал больше 4.5

    • Минимум по две шайбы забрасывали друг другу команды в пяти предыдущих личных встречах на льду «Трактора»

    • В двух очных матчах в новом сезоне победа досталась «Салавату Юлаеву»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.08, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.88.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1,75.

    Прогноз: Возможно, в последних матчах «Трактор» был не так идеален с точки зрения игры в защите, но во встрече с «Салаватом Юлаевым», у которого полно своих проблем, челябинский клуб вполне способен выдать очередной первоклассный перфоманс.

    Ставка: «Трактор» победит за 2.17.

    Прогноз: Оборонительная игра уфимцев также не отличается высокой надежностью, ввиду чего шансы лидера Востока на домашний успех, подкрепленный достойной результативностью, только растут.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.17.

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    «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на хоккей. Команда Бенуа Гру впервые в сезоне обыграет «Салават Юлаев»
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