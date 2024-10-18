В рамках 12-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле примет «Факел». Поединок пройдет 18 октября и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. «Ахмат» после 11-и туров в РПЛ занимает 16-е место в таблице с 6-ю очками в активе, отставая от 12-й строчки на 5 пунктов.

На своем поле «Ахмат» частенько играет вничью. По результатам домашних встреч грозненцы занимают 14-е место в лиге, набрав 4 очка из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Ахмат» проиграл «Рубину» (0:2), а до этого победил «Краснодар» со счетом 3:0 на своем поле в рамках Кубка России.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Ахмат» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период грозненцы забили 6 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Ахмат» еще не выиграл ни одного матча в российской Премьер-лиге, в предстоящем матче против «Факела» у грозненцев будет отличный шанс набрать 3 очка.

«Ахмат» — одна из худших команд в лиге по забитым и пропущенным голам. Грозненцы отметились 7-ю мячами и 20-ю пропущенными.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы, так же как и «Ахмат», находится на дне таблицы в РПЛ. «Факел» занимает 14-е место в чемпионате России с 7-ю очками в активе.

Воронежская команда — худшая в лиге по результатам гостевых встреч, не набрав ни одного очка на чужом поле за 5 матчей.

Последние матчи: В прошедшей встрече в рамках РПЛ «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Матчем ранее воронежцы обыграли «Рубин» со счетом 1:0.

«Факел» не может победить в рамках чемпионата России на протяжении 5-и последних матчей. За этот период воронежцы трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

Состояние команды: «Факелу» необходимо выбираться из зоны стыков. Команда вполне способна стать середняком в РПЛ, но для этого необходимо куда чаще побеждать.

В последних 3-х очных встречах «Факел» дважды обыгрывал «Ахмат», а также однажды сыграл вничью. В этих матчах воронежцы забили грозненцам 5 голов при 2-х пропущенных.

Статистика для ставок

«Ахмат» еще не выиграл ни одного матча в российской Премьер-лиге

«Факел» не может победить в рамках чемпионата России на протяжении 5-и последних встреч

В последних 5-и очных матчах «Ахмат» только 1 раз обыграл «Факел»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 1.90, победа «Факела» — 4.60, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.57 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что обе команды будут настроены победить. «Ахмат» и «Факел» точно забьют минимум по 1-му голу.

Ставка: Обе забьют — за 2.20.

Прогноз: У «Ахмата» есть все для того, чтобы одержать первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

Ставка: Победа «Ахмата» за 1.90.