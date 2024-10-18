ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди Мария«Орлам» подрезают крылья. «Бенфике» грозит отстранение от футбольных турниров Угу Виана Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити» Артур Бетербиев и Дмитрий БиволЗаслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе
  • 21:46
    • «Куньлунь» уступил дома «Локомотиву»
  • 21:30
    • «Сочи» прошел «Волгу» в Кубке России
    Все новости спорта

    «Ахмат» одержит первую победу в нынешнем сезоне РПЛ?

    Ахмат — Факел: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Факел Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Швец — игрок «Ахмат»
    В рамках 12-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле примет «Факел». Поединок пройдет 18 октября и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Октября 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 20:15 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. «Ахмат» после 11-и туров в РПЛ занимает 16-е место в таблице с 6-ю очками в активе, отставая от 12-й строчки на 5 пунктов.

    На своем поле «Ахмат» частенько играет вничью. По результатам домашних встреч грозненцы занимают 14-е место в лиге, набрав 4 очка из 15-и возможных.

    Ахмат — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Ахмат» проиграл «Рубину» (0:2), а до этого победил «Краснодар» со счетом 3:0 на своем поле в рамках Кубка России.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Ахмат» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период грозненцы забили 6 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Ахмат» еще не выиграл ни одного матча в российской Премьер-лиге, в предстоящем матче против «Факела» у грозненцев будет отличный шанс набрать 3 очка.

    «Ахмат» — одна из худших команд в лиге по забитым и пропущенным голам. Грозненцы отметились 7-ю мячами и 20-ю пропущенными.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы, так же как и «Ахмат», находится на дне таблицы в РПЛ. «Факел» занимает 14-е место в чемпионате России с 7-ю очками в активе.

    Воронежская команда — худшая в лиге по результатам гостевых встреч, не набрав ни одного очка на чужом поле за 5 матчей.

  • Смена тренеров на переправе. Гончаренко принял бразды правления у Илича в «Пари НН»
  • К чему приведет рокировка на тренерском мостике нижегородцев?
  • 10/10/2024

    • Последние матчи: В прошедшей встрече в рамках РПЛ «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Матчем ранее воронежцы обыграли «Рубин» со счетом 1:0.

    «Факел» не может победить в рамках чемпионата России на протяжении 5-и последних матчей. За этот период воронежцы трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Факелу» необходимо выбираться из зоны стыков. Команда вполне способна стать середняком в РПЛ, но для этого необходимо куда чаще побеждать.

    В последних 3-х очных встречах «Факел» дважды обыгрывал «Ахмат», а также однажды сыграл вничью. В этих матчах воронежцы забили грозненцам 5 голов при 2-х пропущенных.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» еще не выиграл ни одного матча в российской Премьер-лиге

    • «Факел» не может победить в рамках чемпионата России на протяжении 5-и последних встреч

    • В последних 5-и очных матчах «Ахмат» только 1 раз обыграл «Факел»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 1.90, победа «Факела» — 4.60, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.57 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что обе команды будут настроены победить. «Ахмат» и «Факел» точно забьют минимум по 1-му голу.

    Ставка: Обе забьют — за 2.20.

    Прогноз: У «Ахмата» есть все для того, чтобы одержать первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

    Ставка: Победа «Ахмата» за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Васку да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Форталеза — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Анахайм — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жукаев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дордой — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ахмат» — «Факел»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ахмат» одержит первую победу в нынешнем сезоне РПЛ?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры