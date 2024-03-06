«Бавария» продлит контракт с Телем

продлит контракт с нападающим, сообщает L`Equipe.

По данным источника, новое соглашение французского футболиста с мюнхенским клубом будет рассчитано до июня 2029 года.

В текущем сезоне 18-летний Тель провел в чемпионате Германии 20 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. В его активе также два гола в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Теля в 50 миллионов евро.

«Бавария» купила Теля у французского «Ренна» летом 2022 года за 20 миллионов евро.