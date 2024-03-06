Руни получит награду «Легенды футбола»

Экс-нападающийв октябре этого года получит награды. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

«Я рад узнать, что получу награду "Легенды футбола — 2024". Эта награда ранее присуждалась некоторым из самых громких имён в футболе, и быть признанным наряду со всеми ними, включая некоторых моих товарищей по команде, соперников и футбольных звёзд, значит очень многое», — сказал Руни.

Премия «Легенда футбола» — это благотворительное мероприятие по сбору средств, проводимым при поддержке английской Премьер-лиги в помощь благотворительному фонду музыкальной терапии Nordoff и Robbins.

Руни провел 13 сезонов в составе «Манчестер Юнайтед». За всю карьеру форвард 5 раз выигрывал АПЛ, а также по одному разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.