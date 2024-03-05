Артур назвал существенное отличие РПЛ от чемпионата Бразилии

«Рад, что дебютировал за "Зенит" в официальной игре. Главная разница в том, что в России футбол очень контактен. И не каждое нарушение фиксируется арбитром. Но это добавляет накала, градуса борьбы. Это то, к чему нужно будет привыкать.
А так — первые матчи будут непростыми, когда еще не до конца понятен ритм и уровень соперников. Я привыкаю, адаптируюсь, всё, на мой взгляд, идет в хорошем темпе.
Мы знали, что будет сложная игра. Хотели победить, но такие результаты — тоже часть сезона. Мы продолжаем входить в игровой ритм, нам его не хватило.
Но ничего страшного, мы набираем скорость, вернулись в официальные матчи, от игры к игре будем прибавлять и делать всё, чтобы вернуться на первое место», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».
Напомним, Артур перешел в «Зенит» в январе этого года из бразильского клуба «Палмейрас».