Артур назвал существенное отличие РПЛ от чемпионата Бразилии

Полузащитник «Зенита»после матча со «Спартаком» (0:0) поделился первыми впечатлениями о российском футболе.

«Рад, что дебютировал за "Зенит" в официальной игре. Главная разница в том, что в России футбол очень контактен. И не каждое нарушение фиксируется арбитром. Но это добавляет накала, градуса борьбы. Это то, к чему нужно будет привыкать.

А так — первые матчи будут непростыми, когда еще не до конца понятен ритм и уровень соперников. Я привыкаю, адаптируюсь, всё, на мой взгляд, идет в хорошем темпе.

Мы знали, что будет сложная игра. Хотели победить, но такие результаты — тоже часть сезона. Мы продолжаем входить в игровой ритм, нам его не хватило.

Но ничего страшного, мы набираем скорость, вернулись в официальные матчи, от игры к игре будем прибавлять и делать всё, чтобы вернуться на первое место», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

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Напомним, Артур перешел в «Зенит» в январе этого года из бразильского клуба «Палмейрас».