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    Тюкавин: Хочу попасть в окончательный состав сборной — соперники очень серьезные

    Футбол Динамо Сборная России Футбол России
    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что рассчитывает на попадание в окончательный состав сборной России на предстоящие матчи против Сербии и Парагвая.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Нужно доказать играми, которые будут до паузы на сборные.

    Целый год меня не было в сборной. Хочу попасть в окончательный список. Вы сами знаете, что у сборной соперники очень серьезные и сильные. Хорошо, что сыграем на нашем стадионе», — приводит слова 21-летнего футболиста «Чемпионат».

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    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

    Тюкавин провел в текущем чемпионате России 19 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

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