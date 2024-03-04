Тюкавин: Хочу попасть в окончательный состав сборной — соперники очень серьезные

Нападающий московского «Динамо»признался, что рассчитывает на попадание в окончательный состав сборнойна предстоящие матчи против Сербии и Парагвая.

«Очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Нужно доказать играми, которые будут до паузы на сборные.

Целый год меня не было в сборной. Хочу попасть в окончательный список. Вы сами знаете, что у сборной соперники очень серьезные и сильные. Хорошо, что сыграем на нашем стадионе», — приводит слова 21-летнего футболиста «Чемпионат».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

Тюкавин провел в текущем чемпионате России 19 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.