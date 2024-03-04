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    Силкин: «Динамо» с «Локомотивом» выглядело хорошо, особенно первый тайм

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    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру «бело-голубых» в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

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    «Динамо вчера порадовало. Впечатление, что другие команды пока не отошли от сборов. Удивительно, что у некоторых футболистов сводит ноги. Как после подготовительного сезона может сводить ноги? У всех должна быть сумасшедшая готовность.

    "Динамо" с "Локомотивом" выглядело хорошо, особенно первый тайм. Поэтому Галактионову пришлось сделать замены. Его тактика не сработала», — сказал Силкин Чемпионату.

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    • После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 4 балла. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 9-го марта.

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