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    Эракович о ничьей со «Спартаком»: Мы очень надеялись победить, но так же важно, что не проиграли

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    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о ничейном результате в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

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    «Это было настоящее дерби, жесткая игра. Мы очень надеялись победить, но так же важно, что не проиграли. Видимо, командам суждено было сыграть вничью. В любом случае уже поздно кричать. Тем более впереди еще 11 игр. Немало, чтобы отыграть разницу в 2 очка с "Краснодаром".

    Чего не хватило для победы? Не знаю. Может, не заслужили. Думаю, что до определенного момента мы играли лучше, но объективно ненамного. Это было настоящее дерби. В нем нельзя было пропускать, возможно, из‑за этого немного упустили действия в атаке. Нам немного не хватало дерзости, чтобы забить. Думаю, сыграем в атаке лучше уже в ближайшей встрече с Уралом», — цитирует Эраковича «Матч-ТВ».

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