Эракович о ничьей со «Спартаком»: Мы очень надеялись победить, но так же важно, что не проиграли

Защитниквысказался о ничейном результате в матче 19-го тура РПЛ против(0:0).

«Это было настоящее дерби, жесткая игра. Мы очень надеялись победить, но так же важно, что не проиграли. Видимо, командам суждено было сыграть вничью. В любом случае уже поздно кричать. Тем более впереди еще 11 игр. Немало, чтобы отыграть разницу в 2 очка с "Краснодаром".

Чего не хватило для победы? Не знаю. Может, не заслужили. Думаю, что до определенного момента мы играли лучше, но объективно ненамного. Это было настоящее дерби. В нем нельзя было пропускать, возможно, из‑за этого немного упустили действия в атаке. Нам немного не хватало дерзости, чтобы забить. Думаю, сыграем в атаке лучше уже в ближайшей встрече с Уралом», — цитирует Эраковича «Матч-ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Семака сыграют против «Урала» 9-го марта.