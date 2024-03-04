Де Йонг и Педри пропустят ближайшие матчи «Барселоны» из-за травм

Полузащитники «Барселоны»выбыли на неопределенный срок.

Оба футболиста получили травмы в матче Ла Лиги против «Атлетика» (0:0).

Де Йонгу диагностировали растяжение боковой связки правой лодыжки, а Педри повредил правый квадрицепс, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

В «Барселоне» пока не знают, сколько времени им понадобится на восстановление, но, по данным журналиста Хави Мигеля, нидерландец пропустит четыре недели, а испанец — полтора месяца.

Таким образом, де Йонг и Педри не помогут «Барсе» в ответном матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Неаполе завершилась вничью 1:1.