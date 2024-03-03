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    Тен Хаг: У нас были возможности для того, чтобы набрать хотя бы одно очко, победа тоже была возможна

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно матча против «Манчестер Сити» (1:3).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «В целом мы выступили хорошо. Мы повели 1:0 и имели шансы забить второй гол.

    Мы очень хорошо защищались, и было два определяющих момента, в которых мы почти совершили прорыв, однако затем мы пропустили свой первый мяч.

    После этого пришло разочарование, надо это принять. Но у нас все равно были возможности для того, чтобы набрать хотя бы одно очко, да и победа была возможна.

    Мы очень хорошо перекрывали середину поля и свою штрафную. Мы придерживались плана и вынудили вратаря "Ман Сити" совершить безрассудное действие, но после этой атаки сразу пропустили сами», — приводит слова тен Хага BBC.

    Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 62 очка и вновь сократить отставание от лидирующего «Ливерпуля» до одного балла. У «Манчестер Юнайтед» 44 балла и шестая позиция.

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