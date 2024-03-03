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    «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью

    «Пари НН» — «Факел»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 19-м туре РПЛ встречались «Пари НН» и «Факел». Матч закончился вничью 1:1.

    «Факел»
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    «Факел»

    В середине первого тайма гости вышли вперед. Отличился Вячеслав Якимов.

    «Пари НН» отыгрался на 64-й минуте. Гол забил Кирилл Гоцук.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Факел 1:1
    Голы: 0:1 Вячеслав Якимов (23'), 1:1 Кирилл Гоцук (64') Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Мамаду Майга, Кирилл Боженов, Никита Ермаков, Boselli J. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Masternoy V. Предупреждения: Мамаду Майга (22'), Василий Черов (35'), Зе Турбо (56'), Игорь Калинин (59'), Masternoy V. (77'), Вячеслав Якимов (80'), Никита Каккоев (85'), Motpan N. (85'), Александр Беленов (90+1')

    «Пари НН» набрал 25 очков и находится на 9-м месте в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» (22) находится на 11-й позиции.

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