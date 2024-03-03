«Пари НН» — «Факел»: счет матча 1:1, обзор голов

В середине первого тайма гости вышли вперед. Отличился Вячеслав Якимов.
«Пари НН» отыгрался на 64-й минуте. Гол забил Кирилл Гоцук.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Факел 1:1
Голы: 0:1 Вячеслав Якимов (23'), 1:1 Кирилл Гоцук (64') Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Мамаду Майга, Кирилл Боженов, Никита Ермаков, Boselli J. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Masternoy V. Предупреждения: Мамаду Майга (22'), Василий Черов (35'), Зе Турбо (56'), Игорь Калинин (59'), Masternoy V. (77'), Вячеслав Якимов (80'), Никита Каккоев (85'), Motpan N. (85'), Александр Беленов (90+1')
«Пари НН» набрал 25 очков и находится на 9-м месте в таблице РПЛ.
«Факел» (22) находится на 11-й позиции.