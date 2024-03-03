«Мальорка» — «Жирона»: счет матча 1:0, обзор гола

«Мальорка» Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Хосе Копете.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Жирона 1:0
Гол: 1:0 Хосе Копете (33') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Гонсалес, Мартин Вальент (Начо Видаль, 55'), Антонио Раильо, Хосе Копете, Антонио Латорре, Антонио Санчес (Мануэль Морланес, 55'), Омар Маскарель (Саму Кошта, 78'), Дани Родригес (Серхи Дардер, 68'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 68'), Ведат Мурики Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Хуанпе, Эрик Гарсия, Ян Коуту, Иван Мартин (Порту Кристиан, 55'), Виктор Цыганков, Алейш Гарсия, Артем Довбик, Савио, Jhon Solis (Кристиан Стуани, 78') Предупреждения: Мартин Вальент (37'), Маркос Мичел (45 + 3'), Антонио Латорре (59'), Омар Маскарель (74'), Абдон Пратс (76')
Календарь и таблица испанской Примеры
Заработанные три очка позволили «Мальорке» набрать 27 пунктов и подняться на 15-е место в турнирной таблице. У «Жироны» осталось 59 баллов и вторая строчка.