начнут матч в 17:30 в футбольной Бундеслиге, 02.03.2024.

Последний матч между собой: Боруссия Д — Унион 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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