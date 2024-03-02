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    «Боруссия» в гостях выиграет у «Униона»

    «Унион» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Боруссия» Д
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    Марко Ройс
    В рамках 24-го тура чемпионата Германии 2 марта пройдет матч «Унион» — «Боруссия» Дортмунд. Начало — 17:30 (мск). «Унион» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Марта 2024 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Унион»

    Турнирное положение: «Унион» находится в нижней части таблицы. Команда располагается на 14-й строчке. Набрано 25 очков в 23-х матчах.

    Но понижение в классе клубу вряд ли угрожает. Отрыв от зоны вылета вполне комфортный. От 16-й строчки «Унион» отделяет 8 очков.

    Унион — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Унион» неудачно начал текущий месяц. 4 февраля команда в гостях уступила «РБ Лейпцигу» со счетом 0:2.

    Но потом клуб провел несколько удачных матчей. Были одержаны минимальные победы над «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом». Также была результативная ничья с «Хайденхаймом» (2:2).

    Не сыграют: Госенс, Фолланд (оба из-за дисквалификаций).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: Подопечные Ненада Бьелицы отлично смотрелись в феврале. Команда не проиграла в 4 матчах Бундеслиги кряду, набрав 8 очков.

    Впереди у «Униона» непростой график игр. В марте предстоит сразиться с тремя клубами из топ-6, а в начале апреля — с лидирующим в Бундеслиге «Байером».

    К счастью для фанатов «Униона», у команды пустой лазарет. Никто из футболистов берлинского клуба не травмирован.

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: Если в прошлом сезоне «Боруссия» боролась за чемпионство, то в нынешнем сезоне о золоте речи не идет.

    На данный момент «шмели» идут на 4-м месте в таблице Бундеслиги. Клуб отстает от лидирующего «Байера» на целых 20 очков.

    Но вот борьба за бронзовые медали выглядит вполне реально. Нужно отыграть отставание в шесть очков от «Штутгарта».

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  • 28/02/2024

    • Последние матчи: В последних восьми матчах с учетом всех турниров у «Боруссии» было лишь одно поражение. Подпортила статистику домашняя встреча с «Хоффенхаймом». «Шмели» уступили в родных стенах со счетом 2:3.

    С возобновлением Лиги чемпионов «Боруссии» стало сложнее в Бундеслиге. В первом матче 1/8 финала ЛЧ дортмундский клуб в гостях играл с ПСВ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Не сыграют: Алле, Бамба, Кобель, Мален, Нмеча.

    Состояние команды: На результатах «Боруссии» сильно сказывается отсутствие в воротах Грегора Кобеля. В двух последних встречах его сменщик выглядел неубедительно, а «Боруссии» не удалось выиграть.

    Кроме того, в предыдущих матчах тренерский штаб не мог рассчитывать на Николаса Зюле. Травма основного защитника также является проблемой для дортмундской команды.

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    Не улучшают микроклимат в раздевалке слухи о возможном увольнении Эдина Терзича. Возможно, отставка тренера встряхнет коллектив, но пока от неопределенности всем только хуже.

    Статистика для ставок

    • «Унион» не проигрывает в шести домашних матчах Бундеслиги подряд.

    • В первом круге чемпионата Германии-2023/24 «Боруссия» дома победила «Унион» со счетом 4:2.

    • «Боруссия» не уступает в шести выездных встречах Бундеслиги кряду.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.10.

    Прогноз: «Унион» болтается в нижней части таблицы, а «Боруссия» ведет борьбу за медали. «Шмели» должны завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Боруссии» за 2.11.

    Прогноз: В Дортмунде в матче первого круга команды порадовали результативной перестрелкой. Вряд ли сейчас «Унион» и «Боруссия» будут всерьез переживать за оборону.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.80

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    Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.11. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Боруссия» в гостях выиграет у «Униона»
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