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    Полузащитник «Арсенала» Райс: Когда мы пропускаем, мы всегда верим, что вернемся в игру

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    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

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    «Эта команда многому научилась в прошлом году. Мы сильнее и имеем больше веры. Когда мы пропускаем, мы всегда верим, что вернемся в игру. Честно говоря, для меня большая честь играть за этот клуб», — цитирует Райса журналист Фабрицио Романо.

    Райс провел 26 матчей за «канониров» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. После 26-и туров «Арсенал» занимает 3-е место в таблице чемпионата Англии с 58-ю очками в активе.

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