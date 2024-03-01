Полузащитник «Арсенала» Райс: Когда мы пропускаем, мы всегда верим, что вернемся в игру

Полузащитниквысказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

«Эта команда многому научилась в прошлом году. Мы сильнее и имеем больше веры. Когда мы пропускаем, мы всегда верим, что вернемся в игру. Честно говоря, для меня большая честь играть за этот клуб», — цитирует Райса журналист Фабрицио Романо.

Райс провел 26 матчей за «канониров» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. После 26-и туров «Арсенал» занимает 3-е место в таблице чемпионата Англии с 58-ю очками в активе.

В следующем матче «канониры» сыграют против «Шеффилда» в рамках АПЛ 4-го марта в 23:00 мск.