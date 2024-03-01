Нагорных о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»: Футболиста не устроило предложение

Председатель совета директороввысказался о сорвавшемся трансфере защитника команды

«Мы с "Зенитом" действительно согласовали все условия, но футболиста предложение не устроило. "Локомотив" с уважением относится к решению игрока, поэтому ровным счетом ничего не изменилось — Наир продолжил подготовку к рестарту сезона.

Могли заработать много денег? Да, с финансовой точки зрения сделка выглядела неплохо, но опять же — мы уважаем решение нашего футболиста», — цитирует Нагорных СЭ.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 16 матчей за «Локомотив» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.