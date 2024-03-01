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    Бояринцев: Промес может спокойно поиграть на хорошем уровне еще 3-4 сезона

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    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Ему пока 32 года, а это не тот возраст, чтобы начать списывать Промеса со счетов и корректировать свои планы на будущее.

    Думаю, что Квинси может спокойно поиграть на хорошем уровне в нашем чемпионате ещё три или четыре сезона как минимум», — приводит слова Бояринцева RT.

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    • Ранее сообщалось о том, что Промеса ждет суд в Дубае, который может состояться 4 или 5-го марта. Футболиста задержали в аэропорту.

    В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

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