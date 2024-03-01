Бояринцев: Промес может спокойно поиграть на хорошем уровне еще 3-4 сезона

Экс-полузащитниквысказался об игре нападающего «красно-белых»

«Ему пока 32 года, а это не тот возраст, чтобы начать списывать Промеса со счетов и корректировать свои планы на будущее.

Думаю, что Квинси может спокойно поиграть на хорошем уровне в нашем чемпионате ещё три или четыре сезона как минимум», — приводит слова Бояринцева RT.

Ранее сообщалось о том, что Промеса ждет суд в Дубае, который может состояться 4 или 5-го марта. Футболиста задержали в аэропорту.

В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.