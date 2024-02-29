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    Защитник «Нью-Йорк Сити» об игре против Месси: Это было что-то нереальное

    Футбол MLS Интер Майами
    Защитник «Нью-Йорк Сити» Кевин О'Тул поделился впечатлениями от игры против форварда «Интера Майами» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Сыграть против Месси — это было что-то нереальное. Хорошо, что это произошло в товарищеском матче, потому что было приятно сыграть против кого-то, кто так многого добился, в неофициальной встрече и избавиться от волнения.

    Разделить с ним одно поле для меня было огромном событием. А тот факт, что игра никак не влияла на наш сезон, означала, что я смог как слелудет оценить этот момент.

    Через пару недель мы снова сыграем с "Интер Майами", и я жду, что на будем легче», — сказал О'Тул The Irish Star.

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    • Напомним, что следующий матч между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» состоится 31-го марта. В нынешнем сезоне Месси провел 2 матча за «Интер Майами» в 2024-м году, забил гол и сделал голевую передачу.

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