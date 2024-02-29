Ильзат Ахметов рассказал, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ

Новичок петербургского «Зенита» полузащитник, перешедший зимой из «Краснодара» заявил, что лидерство его бывшего клуба по итогам первой части сезона РПЛ не случайно.

«Секрет в дисциплине и балансе. Команда с характером, каждый знает, что делать на поле, отсюда и результат.

Золотая медаль для меня в случае победы "Краснодара" в чемпионате? Я где-то читал, что по регламенту в случае успеха "Краснодара" медаль мне не полагается. Так что только "Зенит", — цитирует Ахметова официальный сайт "Зенита".

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, сейчас после 18-ти туров на первом месте в российской Премьер-лиге идет "Краснодар" с 38 очками. Ниже его расположился "Зенит" с 36 очками.