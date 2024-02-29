ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Один раз задрал планку — подтверждай». Как Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга»
  • 19:41
    • Медведев уверенно пробился в полуфинал турнира в Дубае
  • 19:29
    • «Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Ильзат Ахметов рассказал, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Краснодар
    Новичок петербургского «Зенита» полузащитник Ильзат Ахметов, перешедший зимой из «Краснодара» заявил, что лидерство его бывшего клуба по итогам первой части сезона РПЛ не случайно.

    Ильзат Ахметов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ильзат Ахметов

    «Секрет в дисциплине и балансе. Команда с характером, каждый знает, что делать на поле, отсюда и результат.

    Золотая медаль для меня в случае победы "Краснодара" в чемпионате? Я где-то читал, что по регламенту в случае успеха "Краснодара" медаль мне не полагается. Так что только "Зенит", — цитирует Ахметова официальный сайт "Зенита".

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, сейчас после 18-ти туров на первом месте в российской Премьер-лиге идет "Краснодар" с 38 очками. Ниже его расположился "Зенит" с 36 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Атлетико» в финал Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Шансы ЦСКА в Ярославле сводятся к нулю?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Лиссабонское дерби будет осторожным?
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры