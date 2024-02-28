Бразильский новичок «Краснодара» присоединился к команде

Нападающийприбыл в расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба «быков».

«Новичок команды — Виктор Са прибыл в расположение чёрно-зелёных. Сегодня бразилец познакомился с генеральным директором клуба и впервые посетил домашнюю арену. Добро пожаловать, Виктор!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, что 22-го февраля пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании контракт с Виктором Са, который перешел из «Ботафого». Действующее соглашение рассчитано до лета 2025-го года.

«Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе после 18-и туров.