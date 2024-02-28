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    Хавбек «Арсенала» Жоржиньо может вернуться в Серию А

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    Центральный полузащитник «Арсенала» Жоржиньо в летнее трансферное окно может покинуть лондонский клуб, сообщил агент футболиста Жоао Сантос.

    Жоржиньо
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    Жоржиньо

    «Он больше подошёл бы "Лацио" из-за присутствия тренера Сарри, который очень хорошо знаком с качествами Жоржиньо. Но мы также задумываемся и о "Юве", у которого есть отличный спортивный директор — Кристиано Джунтоли, с которым мой клиент сотрудничал во время выступления за "Наполи".

    Я не думаю, что вариант с "Ромой" реалистичен, потому что у нас с ними никогда не было контактов. Что касается желания любого футболиста, то каждый хотел бы играть за "Милан" и "Интер", — приводит слова Сантоса Football Italia.

    Напомним, Жоржиньо сделал себе имя в мировом футболе, выступая за "Верону" (2010-2014), "Наполи" (2014-2018) и сборную Италии, с которой стал победителем Евро-2020.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне 32-летний полузащитник провел за "Арсенал" 23 матча, забил один гол. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 15 млн.

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