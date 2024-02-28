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    «Манчестер Сити» интересуется Дугласом Луисом

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    Опорный полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может вернуться в «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

    Дуглас Луис
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    Дуглас Луис

    Главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле очень нравится игра 25-летнего хавбека, и он хочет купить его в летнее трансферное окно.

    Руководство «Ман Сити» намерено сделать официальное предложение «Астон Вилле» в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в € 120 млн.

    Напомним, Дуглас Луис был в составе «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, но пробиться в основной состав так и не смог. В 2019 году бразилец стал игроком «Астон Виллы».

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    В этом сезоне он провел за бирмингемцев 37 матчей, забил 10 мячей, отдал 7 голевых передач. На интернет-портала Transfermarkt его стоимость оценивается в € 60 млн.

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