Бубнов: Вряд ли такое усиление в ЦСКА хотел Федотов

Бывший футболистоценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА.

Ранее в состав красно-синих перешли форвард Тамерлан Мусаев, алжирский полузащитник Сид Ахмед Айссауи и иранский защитник Амир Риванди.

«ЦСКА подписал защитника из Ирана. У кого он в 19 лет конкуренцию выиграет? Из Алжира тоже игрок явно не для основы. Да, по цене они дешёвые, но в обороне у них хватает футболистов, в опорной зоне тоже, есть плеймейкер Файзуллаев.

В атаку, скорее, нужен был забивной форвард, с Чаловым пока всё непонятно. Уверен, что не такого усиления хотел Федотов, и в душе он вряд ли доволен работой на трансферном рынке», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА идет 8-м в таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 играх.