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    «Челси» не собирается увольнять Почеттино

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    «Челси» пока не собирается расставаться с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.

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    По информации источника, на данный момент у руководства «аристократов» нет в планах увольнять аргентинского специалиста, но если результаты клуба станут хуже, то позиция боссов «Челси» изменится. В таком случае английская команда будет готова обратиться к главному тренеру «Спортинга» Рубену Амориму.

    51-летний Почеттино возглавил «Челси» 1 июля 2023 года. Под руководством наставника команда провела 35 матчей, в которых одержала 17 побед, потерпела 12 поражений и 6 раз сыграла вничью.

    Синие находятся на 11-м месте в АПЛ, набрав 35 очков в 25 матчах.

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