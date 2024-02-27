«Челси» не собирается увольнять Почеттино

«Челси» пока не собирается расставаться с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.

По информации источника, на данный момент у руководства «аристократов» нет в планах увольнять аргентинского специалиста, но если результаты клуба станут хуже, то позиция боссов «Челси» изменится. В таком случае английская команда будет готова обратиться к главному тренеру «Спортинга» Рубену Амориму.

51-летний Почеттино возглавил «Челси» 1 июля 2023 года. Под руководством наставника команда провела 35 матчей, в которых одержала 17 побед, потерпела 12 поражений и 6 раз сыграла вничью.

Синие находятся на 11-м месте в АПЛ, набрав 35 очков в 25 матчах.