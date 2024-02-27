В 22:45 27.02.2024 Линкольн Сити и Шрусбери Таун сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Линкольн Сити — Шрусбери Таун

Последний матч между собой: Шрусбери Таун — Линкольн Сити 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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