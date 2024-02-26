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    Клопп: Никто в Англии не хочет видеть обладателя квадрупла

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трудном графике команды. «Мерсисайцы» продолжают выступать во всех 4-х турнирах.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Никто в Англии не хочет видеть обладателя квадрупла (четырёх титулов за один сезон), вот почему следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после изнурительного финала Кубка лиги.

    Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду на матче с "Саутгемптоном", так что посмотрим», — приводит слова Клоппа Goal.

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    • Напомним, что «Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале лондонский «Челси» (1:0 ДВ).

    В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Саутгемптона» 28-го февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.

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