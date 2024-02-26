Бородюк: Все эксперименты происходят только с футболом, оставьте его в покое

Александр Бородюк Фото: globallookpress.com
«Честно говоря, не могу понять, к чему приведут все эти нововведения. Покажет только время.
Но в моем понимании футбол нужно оставить в покое в его прекрасном виде и не надо ничего трогать. Дайте болельщику радоваться футболу, борьбе, интенсивности, техническому исполнению!
Я бы хотел, чтобы у нас развивался дворовый футбол. Чтобы приходили мальчишки и гоняли мяч. Именно оттуда вырастают большие мастера. Следует обратить внимание на детских тренеров и на их зарплаты.
Я не знаю, кто изобретает эти новшества в ФИФА и УЕФА. Почему-то все эксперименты происходят только с футболом. Но все эти новшества не приводят к увеличению числа болельщиков у нас на трибунах», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».