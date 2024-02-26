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    Адамов о тренировках в качестве полевого игрока: Не очень люблю бегать

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    Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался об опыте игры в качестве полевого игрока на зимних сборах команды.

    Денис Адамов
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    Денис Адамов

    «Не очень люблю бегать, поэтому не скажу, что был в восторге (улыбается). Зато нагрузились хорошо. То есть для всех восстановительная, а для вратарей, получается нагрузочная. Но если серьёзно — в плане эмоций прикольно получилось. Переключились, что‑то новое в этом плане получили.

    В первые три минуты сделал три забегания. А потом три раза за Андреем Мостовым сбегал, против которого играл. После чего решил — лучше спокойненько в обороне передачки отдавать, иначе так надолго меня не хватит», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

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