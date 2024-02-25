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    Каррагер: Результат матча «Ливерпуль» — «Челси» говорит о том, что футбол — это не только деньги

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о победе мерсисайдской команды в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (0:1).

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Этот результат говорит о том, что футбол — это не только деньги. Речь идет о приобретении правильных игроков и создании взаимосвязи между ними, тренером и болельщиками.

    У "Ливерпуля" этого в избытке. Несомненно, у "Челси" есть качественные игроки, но в этом сезоне они так и не нашли этой связи», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

    Напомним, что «Челси» и «Ливерпуль» довели дело до дополнительного времени. На 118-й минуте защитник «мерсисайцев» Вирджил ван Дейк забил победный гол.

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