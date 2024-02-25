Каррагер: Результат матча «Ливерпуль» — «Челси» говорит о том, что футбол — это не только деньги

Бывший защитниквысказался о победе мерсисайдской команды в финальном матче Кубка английской лиги с(0:1).

«Этот результат говорит о том, что футбол — это не только деньги. Речь идет о приобретении правильных игроков и создании взаимосвязи между ними, тренером и болельщиками.

У "Ливерпуля" этого в избытке. Несомненно, у "Челси" есть качественные игроки, но в этом сезоне они так и не нашли этой связи», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что «Челси» и «Ливерпуль» довели дело до дополнительного времени. На 118-й минуте защитник «мерсисайцев» Вирджил ван Дейк забил победный гол.