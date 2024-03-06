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    «Бавария» разгромила «Лацио» в ответном матче и пробилась в четвертьфинал ЛЧ

    «Бавария» — «Лацио»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

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    В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая «Бавария» нанесла разгромное поражение итальянскому «Лацио» со счетом 3:0.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Напомним, в первой игре победа была на стороне команды Маурицио Сарри — 1:0.

    На 38-й минуте счет открыл лидер атак немецкого клуба Гарри Кейн, который точно пробил головой после навеса Рафаэля Герейру.

    А уже в добавленное время Томас Мюллер сделал счет 2:0 в пользу своей команде, нанеся также удар головой после подачи Матейса де Лигта.

    Точку в матче поставил на 66-й минуте Гарри Кейн, добивший мяч в пустые ворота после удара Лероя Зане.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
    «Бавария» Германия — «Лацио» Италия 3:0 (2:0, 1:0)
    Голы: 1:0 — 38 Кейн, 2:0 — 45 Мюллер, 3:0 — 66 Кейн«Бавария»: Нойер, Дайер, де Лигт, Геррейру (Дэвис, 78), Павлович, Горетцка, Киммих, Мюллер (Тель, 78), Сане (Лаймер, 89), Мусиала (Гнабри, 90), Кейн«Лацио» Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Луис Альберто (Камада, 80), Весино (Катальди, 61), Гендузи, Фелипе Андерсон (Педро, 75), Дзакканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61)Предупреждения: Романьоли (80), Катальди (89), Пеллегрини (90)

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Соперник «Баварии» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

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