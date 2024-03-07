«Фрайбург»
Путь в 1/8 финала: «Фрайбург» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое... «Вест Хэму», но оказался выше «Олимпиакоса» и «Бачка-Топола».
После этого немецкий клуб оказался сильнее французского «Ланса». После победы ничьей 0:0 на выезде он выиграл дома в дополнительное время — 3:2.
Фрайбург — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: коллектив в прошлом туре своего национального первенства дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2). При этом ничью он вырвал на 87-й минуте.
Тем самым команда едва не проиграла второй матч кряду, но и без того у нее безвыигрышная мини-серия в два поединка.
Не сыграют: Кюблер, Розенфельдер, Шмидт и Кьере — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В восьми последних матчах во всех турнирах «Фрайбург» одержал одну победу при четырех поражениях и трех ничьих.
Из-за таких результатов коллектив хотя и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но отстает на семь очков от зоны еврокубков.
Саллаи, Михаэль Грегорич и Винченцо Грифо — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы с четырьмя голами.
«Вест Хэм»
Путь в 1/8 финала: «Вест Хэм» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли нынешний соперник, «Олимпиакос» и «Бачка-Топола».
В шести матчах группового раунда английский клуб набрал 15 очков из 18-ти возможных благодаря пяти победам при одной ничьей. «Фрайбург» набрал на три балла меньше и занял второе место.
Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги «Молотобойцы» одержали победу. На выезде лондонцы победили «Эвертон» (3:1).
Эта победа стала второй кряду в целом и английской лиге в частности, так что у коллектива наблюдается небольшой подъем.
Не сыграют: Гнали Корнет — травмирован. Дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в последних 10 матчах во всех турнирах «Вест Хэм» одержал лишь две победы при четырех поражениях и четырех ничьих.
То, что эти выигрыши пришлись как раз на последние поединки, скорее говорит о выходе из кризиса в первые зимние месяцы 2024 года.
Лукас Пакета — самый результативный игрок «Вест Хэма», забив трижды в этой кампании Лиги Европы.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Фрайбурга» забивали оба соперника
- в четырех последних матчах «Фрайбурга» было забито больше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Вест Хэм» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Вест Хэма» — в 2.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Более того, в трех из них было забито больше 3,5 голов.
При этом в четырех из пяти последних матчей «Вест Хэма» также было забито больше 2,5 голов.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Фрайбург» не выиграл при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Фрайбург» не выиграл при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.25.