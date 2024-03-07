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    Кто будет сильнее в немецко-английской дуэли?

    «Фрайбург» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» выиграл два последних матча
    Матч «Фрайбург» — «Вест Хэм» пройдет 7 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 23:00 (мск). «Фрайбург» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 23:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Фрайбург»

    Путь в 1/8 финала: «Фрайбург» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое... «Вест Хэму», но оказался выше «Олимпиакоса» и «Бачка-Топола».

    После этого немецкий клуб оказался сильнее французского «Ланса». После победы ничьей 0:0 на выезде он выиграл дома в дополнительное время — 3:2.

    Фрайбург — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: коллектив в прошлом туре своего национального первенства дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2). При этом ничью он вырвал на 87-й минуте.

    Тем самым команда едва не проиграла второй матч кряду, но и без того у нее безвыигрышная мини-серия в два поединка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: Кюблер, Розенфельдер, Шмидт и Кьере — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В восьми последних матчах во всех турнирах «Фрайбург» одержал одну победу при четырех поражениях и трех ничьих.

    Из-за таких результатов коллектив хотя и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но отстает на семь очков от зоны еврокубков.

    Саллаи, Михаэль Грегорич и Винченцо Грифо — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

    «Вест Хэм»

    Путь в 1/8 финала: «Вест Хэм» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли нынешний соперник, «Олимпиакос» и «Бачка-Топола».

    В шести матчах группового раунда английский клуб набрал 15 очков из 18-ти возможных благодаря пяти победам при одной ничьей. «Фрайбург» набрал на три балла меньше и занял второе место.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги «Молотобойцы» одержали победу. На выезде лондонцы победили «Эвертон» (3:1).

    Эта победа стала второй кряду в целом и английской лиге в частности, так что у коллектива наблюдается небольшой подъем.

    Не сыграют: Гнали Корнет — травмирован. Дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в последних 10 матчах во всех турнирах «Вест Хэм» одержал лишь две победы при четырех поражениях и четырех ничьих.

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    То, что эти выигрыши пришлись как раз на последние поединки, скорее говорит о выходе из кризиса в первые зимние месяцы 2024 года.

    Лукас Пакета — самый результативный игрок «Вест Хэма», забив трижды в этой кампании Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Фрайбурга» забивали оба соперника

    • в четырех последних матчах «Фрайбурга» было забито больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Вест Хэм» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Вест Хэма» — в 2.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Более того, в трех из них было забито больше 3,5 голов.

    При этом в четырех из пяти последних матчей «Вест Хэма» также было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Фрайбург» не выиграл при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Вест Хэм» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Кто будет сильнее в немецко-английской дуэли?
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