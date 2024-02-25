В 16:00 25.02.2024 Кадис и Сельта сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

Кадис — Сельта

Последний матч между собой: Сельта — Кадис 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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