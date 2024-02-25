Ювентус — Фрозиноне
Последний матч между собой: Ювентус — Фрозиноне 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Фрозиноне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).
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