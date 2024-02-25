В 14:30 25.02.2024 Ювентус и Фрозиноне сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

Ювентус — Фрозиноне

Последний матч между собой: Ювентус — Фрозиноне 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Фрозиноне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).

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